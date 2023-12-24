Бастрыкин поручил возбудить дело после госпитализации детей из лагеря в Крыму

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту госпитализации детей из детского лагеря в Евпатории. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает ведомство в Telegram-канале.

Он поручил руководителю главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе и результатах расследования, а также установить обстоятельства произошедшего и принять меры к их устранению.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в публикации.

22 декабря сообщалось, что в Крыму девять детей из лагеря «Юность» госпитализировали с гастроэнтероколитом и ОРЗ. По словам врачей, тяжелых пациентов нет, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 8 декабря, министерство здравоохранения Ростовской области рассказало, что в Волгодонске произошла вспышка острой кишечной инфекции в одной из школ. В учебном заведении города зарегистрировали 43 случая проявления заболевания у учащихся, 12 детей госпитализировали. В управлении Роспотребнадзора по Ростовской области добавили, что его специалисты провели санитарно-противоэпидемические мероприятия, чтобы предотвратить распространение острой кишечной инфекции в Волгодонске.