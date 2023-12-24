Шесть стран — участниц Европейского союза (ЕС) не поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, потому что считают их бесполезными. Об этом 24 декабря заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Здравый смысл постепенно пробивает себе дорогу. Люди в этих шести странах всё больше видят бесполезность усилий, направленных на такую как бы безусловную помощь украинского режима», — сказал он в беседе с Lenta.ru.

Карасин подчеркнул, что киевский режим становится «политическим и военным инвалидом». Сам Киев не способен на решительные действия, отсюда у западных союзников появляется разочарование, неудовлетворенность и «нежелание дальше участвовать во всей этой авантюре».

Ранее, 23 декабря, заместитель главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Сибига огласил список из шести стран, которые отказались гарантировать безопасность Украины. Речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

В начале сентября советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о надежде Киева на увеличение числа стран, которые выступают ключевыми гарантами безопасности Украины, до 51.

12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает предоставление гарантий безопасности Украине посягательством на безопасность России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.