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Сенатор объяснил отказ стран ЕС от гарантий безопасности для Украины

Сенатор Карасин: отказ стран от гарантий для Украины связан с их бесполезностью
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Шесть стран — участниц Европейского союза (ЕС) не поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, потому что считают их бесполезными. Об этом 24 декабря заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Здравый смысл постепенно пробивает себе дорогу. Люди в этих шести странах всё больше видят бесполезность усилий, направленных на такую как бы безусловную помощь украинского режима», — сказал он в беседе с Lenta.ru.

Карасин подчеркнул, что киевский режим становится «политическим и военным инвалидом». Сам Киев не способен на решительные действия, отсюда у западных союзников появляется разочарование, неудовлетворенность и «нежелание дальше участвовать во всей этой авантюре».

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Ранее, 23 декабря, заместитель главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Сибига огласил список из шести стран, которые отказались гарантировать безопасность Украины. Речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

В начале сентября советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о надежде Киева на увеличение числа стран, которые выступают ключевыми гарантами безопасности Украины, до 51.

12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает предоставление гарантий безопасности Украине посягательством на безопасность России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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