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В Словакии задержали пообещавшего устроить стрельбу «как в Праге» мужчину

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Фото: ТАСС/dpa/Christoph Reichwein
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В Словакии полиция задержала мужчину, который угрожал повторить нападение в Праге 21 декабря. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает словацкое агентство TASR со ссылкой на пресс-секретаря жилинской региональной полиции Зузану Шефчикову.

По словам представителя ведомства, 64-летнего мужчину задержали в Жилинском районе. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Шефчикова отметила, что полиция интенсивно работает над этим делом, оно требует «максимальной концентрации и тщательного расследования».

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24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид Козак днем 21 декабря убил своего отца, затем направился в учебное заведение, где продолжил стрельбу по людям. После молодой человек покончил с собой.

В результате стрельбы, по уточненным данным, погибли 14 человек, инцидент стал самым кровопролитным в истории Чехии. 22 декабря советник-посланник посольства России в Чехии Николай Брякин сообщил, что россиян в числе погибших в Праге нет.

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