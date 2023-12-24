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Двухлетний ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Приморье

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Фото: t.me/СУ СК по Приморскому краю
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Три человека, включая двухлетнего ребенка, погибли в результате пожара в селе Черниговка Приморского края. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает главное управление МЧС России по региону.

Инцидент произошел 24 декабря, в 11:08 по местному времени (4:08 мск) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома.

«На момент прибытия пожарных веранда дома одной из квартир была охвачена пламенем, также горела одна из квартир изнутри. <…> В результате пожара дом поврежден огнем на площади около 70 кв. м», — отмечает пресс-служба.

Во время тушения огня спасатели обнаружили тела трех человек, среди которых мужчина 1962 года рождения, женщина 2002 года рождения и ребенок 2021 года рождения. При тушении огня задействовали две единицы пожарной техники и пять человек из числа краевой противопожарной службы.

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21 декабря сообщалось, что пожар произошел в частном доме в Батайске, в результате чего погибли двое детей и их бабушка. Пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м. В МЧС уточнили, что причиной пожара, по предварительным данным, стала детская шалость с огнем. По данному случаю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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