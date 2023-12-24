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Спорт
Илья Ковальчук в 40 лет дебютировал за «Спартак» в КХЛ

Илья Ковальчук в 40 лет дебютировал за «Спартак» в КХЛ

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Фото: ТАСС/Михаил Синицын
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Хоккеист Илья Ковальчук в 40 лет провел первый матч Континентальной хоккей лиги (КХЛ) в составе московского «Спартака».

24 декабря олимпийский чемпион вышел на лед в матче регулярного чемпионата с «Куньлунь Ред Стар», который проходил в московских «Лужниках».

Ковальчук является воспитанником «Спартака», этот клуб стал для него первым в профессиональной карьере. В последний раз он представлял московскую команду в 2001 году.

Последние полтора года Ковальчук не принимал участие в хоккейных матчах. Свою последнюю он провел 28 апреля 2021 года, когда в составе «Авангарда» обыграл ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина.

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В октябре ХК «Спартак» установил клубный рекорд по количеству побед подряд в КХЛ. 18 октября команда обыграла «Сочи» в гостях со счетом 3:1. В составе гостей шайбы забросили Михал Чайковски, Герман Рубцов и Андрей Локтионов. У хозяев льда отличился Артур Тянулин.

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