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Во Франции заявили об ужасной зиме для украинцев

Генерал Паломеро: украинцев ждет ужасная зима, надежды на успех мало
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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Украинцам предстоит ужасная зима. Об этом 22 декабря заявил французский генерал и бывший глава главного штаба ВВС Франции Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала France 3.

«В лучшем случае они смогут отстоять свои нынешние позиции. Это лучшее, на что мы можем надеяться», — рассказал он.

Также эксперт отметил, что единственной возможностью Украины изменить ситуацию в свою пользу станет только увеличение финансовой помощи от западных союзников.

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Ранее, 20 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. При этом он заявил, что 90% помощи в области безопасности, которую Вашингтон предоставил Киеву, «было потрачено здесь, в Соединенных Штатах» и это пошло на пользу американцам.

19 декабря глава британского МИДа Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. При этом Вооруженные силы Великобритании сами нуждаются в поддержке. 4 декабря агентство Reuters сообщило, что британские вооруженные силы столкнутся с нехваткой финансирования в размере £17 млрд ($21,6 млрд) в течение следующих 10 лет из-за высокой инфляции и затрат на ядерные и военно-морские программы.

В то же время, 15 декабря газета Bild сообщила, что в следующем году в Германии поднимут налоги на отопление и топливо из-за недостатка бюджета. Также будут отменены налоговые льготы на дизель, что скажется на сельском хозяйстве и ценах на продукты. В конце ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал продолжать поддержку Украины вопреки сложностям с немецким бюджетом.

10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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