Реклама
Прямой эфир
Армия
Военнослужащие РФ продемонстрировали использование в бою трофейного оружия
Мир
В ЦАР заявили о желании вступить в БРИКС
Мир
Польский концерн подал в суд на поставщика из США за срыв контракта по СПГ
Экономика
Набиуллина признала необходимость повышения ставки еще весной
Мир
Армия Израиля на четыре часа установила паузу в боевых действиях в секторе Газа
Мир
Путин указал на высокий уровень отношений России и Азербайджана
Мир
Глава МОК призвал Украину не наказывать своих спортсменов бойкотом ОИ
Армия
Гранатометчики ВС РФ уничтожили пикап и грузовой автомобиль ВСУ под Купянском
Происшествия
Мать пострадавшего на горке в Хакасии ребенка рассказала о травмах сына
Мир
На Украине сообщили о разрушении объектов инфраструктуры в Запорожской области
Происшествия
В центре Москвы автомобиль врезался в стену и загорелся
Армия
Путин восхитился поступком бойца, попросившего наградить его командира
Армия
ВС РФ поразили пусковые установки ЗРК NASAMS на аэродроме в Хмельницкой области
Мир
Журналист Le Figaro заявил о мире США и России независимо от исхода выборов
Армия
Российская ПВО сбила три украинских Су-27 и один Су-24 за сутки
Сюжет:

Боррель призвал не допустить победу России и мобилизовать все возможности ЕС

Боррель: Россия победит на Украине, если ЕС не мобилизует все возможности
0
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия победит в конфликте на Украине, в случае если Европейский союз (ЕС) не мобилизует все свои возможности. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью британской газете The Guardian, опубликованном в воскресенье, 24 декабря.

«Если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит [президенту России Владимиру] Путину выиграть <в спецоперации> на Украине», — поделился он.

В беседе глава дипломатии ЕС назвал РФ великой державой, которая якобы угрожает европейской демократии, «самой Европе, а не только Украине».

«Важно то, что мы можем сделать, чтобы не допустить победы России в <военном конфликте>. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать всё необходимое? Вот вопрос, который мы должны задать себе», — подчеркнул Боррель.

Группа странных: в какой момент ЕС начнет экономить на Украине
И за чей счет объединение пытается увеличить военную помощь Киеву

Ранее, 21 декабря, ЕС перечислил Украине последний в этом году транш в размере €1,5 млрд. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен добавила, что альянс стоит на стороне своего соседа, друга и будущего члена.

11 декабря сообщалось, что ЕС предложила странам альянса предоставить Украине гарантии безопасности, которые заключаются в расширении военной помощи стране. Боррель также высказался против раскола по вопросу поддержки Украины, несмотря на позицию Венгрии, которая блокирует ряд инициатив Брюсселя.

До этого, 7 декабря, ученые ведущего классического университета и научного центра Германии — Кильского университета — подсчитали, что объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны западных государств с августа по октябрь упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За последние три месяца из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов помощи, сообщили там.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023