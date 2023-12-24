Боррель призвал не допустить победу России и мобилизовать все возможности ЕС

Россия победит в конфликте на Украине, в случае если Европейский союз (ЕС) не мобилизует все свои возможности. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью британской газете The Guardian, опубликованном в воскресенье, 24 декабря.

«Если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит [президенту России Владимиру] Путину выиграть <в спецоперации> на Украине», — поделился он.

В беседе глава дипломатии ЕС назвал РФ великой державой, которая якобы угрожает европейской демократии, «самой Европе, а не только Украине».

«Важно то, что мы можем сделать, чтобы не допустить победы России в <военном конфликте>. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать всё необходимое? Вот вопрос, который мы должны задать себе», — подчеркнул Боррель.

Ранее, 21 декабря, ЕС перечислил Украине последний в этом году транш в размере €1,5 млрд. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен добавила, что альянс стоит на стороне своего соседа, друга и будущего члена.

11 декабря сообщалось, что ЕС предложила странам альянса предоставить Украине гарантии безопасности, которые заключаются в расширении военной помощи стране. Боррель также высказался против раскола по вопросу поддержки Украины, несмотря на позицию Венгрии, которая блокирует ряд инициатив Брюсселя.

До этого, 7 декабря, ученые ведущего классического университета и научного центра Германии — Кильского университета — подсчитали, что объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны западных государств с августа по октябрь упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За последние три месяца из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов помощи, сообщили там.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.