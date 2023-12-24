Западным странам стоит отказаться от позиции силы. Об этом в статье для американского издания Respomsible Statecraft 20 декабря написал бывший государственный секретарь МИД Дании Йорген Эрстрем Меллер.

«Миру стоит напомнить обеим сторонам, что они должны знать историю и не пытаться использовать требования, чтобы подавить или унизить другую сторону, так как это приведет к зарождению нового конфликта», — призвал обозреватель.

Также он подчеркнул, что интересы России в конфликте на Украине понятны — РФ, как и Китай, стремится к многополярности политической обстановки в мире. Он отметил, что Россия не хочет подчиняться продиктованному Западом в 1990-х годах порядку и это стоит принимать во внимание.

Помимо этого, Меллер пишет о непреклонности президента Украины Владимира Зеленского и неэффективности контрнаступления, что привело Украину к зависимости от западных союзников.

По мнению Меллера, Запад, по мере развития украинского конфликта всё сильнее испытывает от него усталость. Об этом говорят и поддерживаемые американцами высказывания Трампа, что он отказывается брать на себя последствия финансовой и военной помощи Украине.

Дипломат подчеркнул, что единое стремление к глобальному балансу позволит решить конфликт не только на Украине, но и в других странах.

В этот же день в Италии призвали как можно скорее начать переговоры по Украине. Минобороны Италии открыто намекнуло, что настало время начать поиск решения конфликта на Украине, отметили в итальянском информационном агентстве ANSA.

Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation писала о том, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить украинского президента за стол мирных переговоров. Также отмечалось, что американцы всё больше «справедливо обеспокоены» бесконечным финансированием войны, происходящей в тысячах миль от США.

Также газета The New York Times 13 декабря сообщила, что западные страны надеются склонить Украину к переговорам с Россией, так как видят только такой способ восстановить мир. Также отмечалось, что Запад всё меньше поддерживает Киев.

Президент России Владимир Путин 22 ноября еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Переговоры между Россией и Украиной состоялись в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.