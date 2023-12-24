США захотят заключить мир с президентом России Владимиром Путиным, независимо от того, кто станет следующим американским лидером. Такое мнение высказал журналист газеты Le Figaro Рено Жерар в разговоре с ведущим Sud Radio.

«Либо (экс-президента СЩА Дональда) Трампа изберут президентом США, а он уже говорил, что решит проблему в 24 часа, то есть он спросит у Путина, чего тот хочет, либо администрация [президента США Джо] Байдена и демократы также в конечном счете захотят мира, потому что желают сосредоточиться в первую очередь на Китае и знают, что всё это заводит их слишком далеко», — заявил журналист.

По мнению Жерара, стратегически Вашингтон не заинтересован в том, чтобы «бросить Россию в объятия Китая», поэтому он считает, что исход конфликта на Украине понятен. Журналист подчеркнул, что на Украине понимают, что не смогут вернуть русскоязычные регионы, поэтому критика в отношении украинского президента Владимира Зеленского становится всё более громкой.

Жерар также отметил, что политика санкций показала малую эффективность. Он назвал санкции против России и, в частности, против русского населения, контрпродуктивными.

Ранее в этот день бывший украинский премьер-министр Николай Азаров высказал мнение, что конфликт на Украине не закончится пока президентом США будет Байден, потому что капитуляция Киева нанесет удар по политическим перспективам американского лидера. По его словам, президент США продолжит опекать и финансировать «киевских марионеток» и надеяться «хоть на какие-то» успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 19 декабря, Зеленский в ходе пресс-конференции озвучил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа американская политика станет «более экономной» и ориентированной на внутренние проблемы. По его словам, это сильно повлияет на ход украинского конфликта. До этого, 18 декабря, Reuters узнало, что Трамп в случае своей победы вряд ли будет выполнять обязательства Вашингтона по защите союзников по НАТО и прекратит поставки помощи Киеву.

При этом Байден 10 декабря также выразил мнение, что возможная победа Трампа на президентских выборах 2024 года повлечет за собой множество угроз для США. Он указал, что руководство страны не может позволить себе такой риск.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.