Набиуллина признала необходимость повышения ставки еще весной

Повышать ключевую ставку следовало еще весной. Об этом 24 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше. Например, весной», — сказала она РБК.

По ее словам, для снижения ставки требуется удостовериться в том, что инфляция снижается устойчиво, а не спорадически.

«Поэтому мы анализируем широкий круг показателей. Не только общий индекс роста цен, но прежде всего те показатели, которые характеризуют устойчивость инфляции. Это базовая инфляция, например темп роста цен без учета волатильных элементов. Темп роста цен по товарам и услугам, которые меньше зависят от курса рубля», — отметила Набиуллина.

Она указала, что цикл замедления инфляции должен составить два-три месяца, чтобы можно было приступить к смягчению кредитно-денежной политики.

15 декабря Набиуллина заявила, что отказываться от повышения ключевой ставки нельзя, так как иначе это навредит экономике. По ее словам, попытка расти быстрее потенциала за счет мягкой денежно-кредитной политики выльется в рост цен, который будет «съедать сбережения и рост зарплат».

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ 15 декабря до 16% годовых стало пятым подряд. Ранее, 27 октября, совет директоров ЦБ РФ поднял ставку до 15%. До этого, с 15 сентября, показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022 года.