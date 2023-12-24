На Украине сообщили о разрушении объектов инфраструктуры в Запорожской области
На подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщил назначенный киевскими властями глава местной администрации Юрий Малашко.
«Поступили сообщения о разрушении <…> объектов инфраструктуры», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Малашко.
По его информации, поражено до шести объектов. Подробности о них Малашко не привел.
Ранее, 22 декабря, в Минобороны РФ сообщали, что за неделю Вооруженные силы России нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины. Так, были поражены центры подготовки и применения БПЛА, пункты управления и размещения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), иностранных наемников и украинских формирований.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.