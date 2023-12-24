Армия Израиля на четыре часа установила паузу в боевых действиях в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о четырехчасовой паузе в боевых действиях в секторе Газа. Об этом 24 декабря сообщило управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

«ЦАХАЛ обеспечивает тактические паузы из гуманитарных соображений, чтобы позволить гражданскому населению пополнить запасы еды и воды. Сегодня, 24 декабря, пауза устанавливается в районе Аль-Барака в Дейр-эль-Балахе с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск)», — говорится в сообщении в X (бывшем Twitter).

Ранее в этот день сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировала высокопоставленного представителя палестинского радикального движения ХАМАС, который отвечал за поставки оружия своим бойцам. Его уничтожили с помощью точечного удара Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари 21 декабря заявил, что израильские военные ликвидировали более 2 тыс. бойцов ХАМАС после окончания 1 декабря временно действующего перемирия между сторонами. Он также подчеркнул, что ЦАХАЛ в настоящее время ведет интенсивную работу на юге сектора Газа.

9 декабря начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что увидел признаки распада ХАМАС в секторе Газа. Халеви также призвал военных действовать усерднее, добавив, что Израилю нужно усилить нажим на ХАМАС.

Ранее, 3 декабря, ЦАХАЛ приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. Как заявил Герци Халеви, у армии страны есть возможности проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

До этого, 1 декабря, истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.