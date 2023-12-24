Путин восхитился поступком бойца, попросившего наградить его командира

Президента РФ Владимира Путина восхитил поступок российского бойца, который после церемонии награждения в Кремле попросил представить к награде и его командира.

«Какой товарищ по оружию у вас надежный! Он после награждения подошел — так же за бокалом шампанского — и говорит: «<...> Мне дали [награду], спасибо, но а чем командир хуже? Так же, как я, воевал», — рассказал российский лидер подробности содержания беседы. Соответствующие кадры в воскресенье, 24 декабря, опубликовал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По словам Путина, такой поступок уникален и возможен только в российской армии.

«Это вообще только для России, наверное, характерно. Вряд ли где-нибудь в других армиях что-то подобное происходит. Только в нашем народе такое возможно», — поделился глава государства.

При этом на следующей церемонии награды получил весь экипаж, однако военнослужащий на тот момент этого не знал.

Церемония награждения Героев России состоялась 8 декабря. На следующий день, 9 декабря, в Москве состоялся военно-патриотический слет «Славы Героев будем достойны!» с участием более 1,2 тыс. юнармейцев из всех регионов РФ. В своем выступлении перед его юными участниками российский лидер сравнил подвиги участников спецоперации с героической борьбой советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

Еще одна церемония вручения наград прошла 19 декабря. Глава государства тогда заявил, что все граждане страны гордятся своими бойцами на спецоперации, и выразил уверенность в том, что Россия добьется всех целей в СВО и отстоит суверенитет и безопасность страны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.