Гранатометчики ВС РФ уничтожили пикап и грузовой автомобиль ВСУ под Купянском
Российские гранатометчики группировки «Запад» уничтожили грузовой автомобиль и пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Расчет станкового противотанкового гранатомета мотострелкового подразделения сразу прибыл на огневую позицию и уничтожил пикап и грузовой автомобиль противника», — говорится в сообщении.
Транспорт, спрятанный боевиками ВСУ, был обнаружен с помощью БПЛА. Координаты местонахождения военной техники были переданы по средствам связи, добавили в ведомстве.
Как сообщает Минобороны, транспорт использовался украинскими боевиками для доставки продовольствия и боеприпасов на позиции.
«Мы постоянно наносим удары по технике и живой силе противника. Из-за больших потерь в бронетехнике националисты вынуждены осуществлять подвоз своих грузов, в том числе на обычных машинах, не имеющих защиты и часто застревающих на полевых дорогах», — цитирует ведомство командира взвода с позывным Панда.
Накануне, 23 декабря, отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами на купянском направлении в Харьковской области. Как указал экс-генерал, киевский режим не может обеспечить армию необходимым количеством натренированных и обученных людей, а также вооружением. Он подчеркнул, что такая тенденция обусловлена провалом плана мобилизации.
В тот же день на купянском направлении российские военные нанесли поражение скоплениям украинской живой силы и техники. В результате потери ВСУ составили до 15 боевиков, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, военнослужащие РФ группировки сил «Запад» отразили семь контратак ВСУ, лишив противника двух немецких танков Leopard 2.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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