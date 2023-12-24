Россия может сконцентрировать свои силы для «рождественского наступления» и тем самым испортить Украине Рождество. Таким прогнозом в субботу, 23 декабря, поделился бывший командующий Силами обороны Эстонии, генерал в отставке Рихо Террас.

Он подчеркнул, что силы киевского режима в настоящий момент находятся на исходе. Более того, украинские боевики параллельно страдают от нехватки военного снаряжения и оружия. Тем временем РФ в преддверии двух, по мнению Терраса, важных недель только усилила военное давление на Украину.

«Я полагаю, что политические круги понимают, что Украина нуждается в военной поддержке. Если фронт развалится и русские вернут что-то крупное, это послужит плохим сигналом всему миру, что на самом деле самый сильный военный альянс в мире вместе со странами — единомышленниками по всему миру не может противостоять автократическим государствам», — приводится заявление эстонского экс-генерала в материале ERR.

Ранее, 21 декабря, Neue Zürcher Zeitung сообщила, что ввиду провального контрнаступления и дефицита вооружения украинские националисты пересматривают военную стратегию на 2024 год. По данным газеты, в следующем году киевский режим в вопросе военных действий может сделать акцент на обороне и сборе новых сил, согласно стратегии, которую журналисты охарактеризовали как «держись и стой».

В то же время The Conversation сопоставил превосходство российской армии в живой силе и прогрессирующие проблемы Вооруженных сил Украины, резюмировав, что киевский режим таким образом вряд ли решится на повторное контрнаступление. Кроме того, по словам бывшего командующего силами США в Европе Бена Ходжеса, в провале украинского контрнаступления виноват прежде всего сам Запад, так как страны не предоставили киевскому режиму то, что он запрашивал, например высокоточное оружие большой дальности или авиацию.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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