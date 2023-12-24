Карта спецоперации на Украине 24 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 24 декабря можно в материале «Известий».

В Минобороны России заявили, что за сутки на купянском направлении подразделения Западной группировки войск грамотными действиями при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синбковка Харьковской области.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две атаки 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино и в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР).

Общие потери противника на донецком направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и пять автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», три гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США, «Акация» и «Гвоздика».

На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и три автомобиля.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 558 самолетов, 261 вертолет, 10 040 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 299 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 660 единиц специальной военной автомобильной техники.

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