В конце декабря 2023 года во всех городах Украины появятся блокпосты для выдачи повесток. Об этом 24 декабря сообщил советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак.

«С 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты, мы беремся за мобилизацию!» — написал он на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кишак указал, что в украинской армии необходимо провести ротацию. По его словам, все «мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры», которые попадутся, будут направлены в пехоту.

Ранее, 17 декабря, сообщалось, что метод раздачи повесток через мобильные блокпосты введут военкоматы в Обуховском районе Киевской области. Как отметил экс-нардеп Игорь Мосийчук, планируется оборудовать мобильные блокпосты, на которых представители территориальных центров комплектования будут выписывать повестки, проверять документы и задерживать нарушителей военного учета.

До этого, 16 декабря, в Ивано-Франковске сотрудники военкомата провели рейд в торговом центре. Так, по данным издания «Страна.ua», группа людей в камуфляже заходила в центр и, предположительно, проверяла документы у мужчин. Издание напомнило, что подобные рейды в середине ноября проходили в крупных ресторанах Киева, где посетителям раздавали повестки.

8 декабря советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул, что новая волна мобилизации на Украине будет сложной. Как отметил Подоляк, украинскими властями в настоящее время разрабатывается новая программа мобилизационных мероприятий, а также пересматриваются подходы к набору новых граждан в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.