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Президент Аргентины передал управление своими финансами сестре

Милей заявил, что не знает размер зарплаты, а его деньгами распоряжается сестра
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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Президент Аргентины Хавьер Милей рассказал, что его личными финансами распоряжается сестра Карина Милей. Об этом он рассказал 23 декабря в эфире Canal 13.

«Я не знаю. Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами распоряжается моя сестра. В доме кузнеца — деревянный нож», — ответил он на вопрос о размере зарплаты на посту президента.

Милей отметил, что раньше он жертвовал свою зарплату, когда был депутатом парламента, так как мог выступать с лекциями. Теперь он намерен оставлять зарплату себе, чтобы оплачивать расходы.

Карина Милей с 10 декабря занимает пост генерального секретаря президента Аргентины. Она руководила предвыборной кампанией брата и является одним из его советников.

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20 декабря в Буэнос-Айресе прошел многотысячный протест против экономической политики нового правительства Аргентины. Участники марша перекрыли центральную улицу города. Протестующие направлялись к дому правительства, однако полицейские преградили им путь.

В этот день Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Им предстоит пройти обсуждение в парламенте государства. Президент подчеркнул, что целью этого является «начало пути по реструктуризации».

Ранее, 12 декабря, издание Reuters написало, что власти Аргентины вдвое снизят курс национальной валюты для борьбы с кризисом. Новый министр экономики Аргентины Луис Капуто, по данным издания, сообщил, что правительство девальвирует официальный курс песо более чем на 50% — до 800 за $1, сократит энергетические субсидии, отменит тендеры на общественные работы и сократит размер правительства.

10 декабря Хавьер Милей официально вступил в должность президент Аргентины после церемонии инаугурации. Он принес присягу в здании конгресса в столице страны, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.

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