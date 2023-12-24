В Москве 24 декабря пройдет снег и прогреется воздух до нуля градусов
В воскресенье, 24 декабря, в Москве пройдет кратковременный снег, установится облачная погода, температура воздуха днем составит около нуля градусов. Об этом 24 декабря сообщил Центр погоды «Фобос».
«В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона, наполненным плотными полями облачности, сопровождаемой скоротечными снегопадами при температурном фоне на 3–4 градуса выше климатической нормы», — говорится в сообщении.
В Московской области прогнозируется температура –3…+2 градуса. Во всем столичном регионе ожидаются юго-западный ветер со скоростью 4–9 м/с, атмосферное давление составит 730 мм ртутного столба.
Ранее, 23 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что атмосферное давление в Москве понизилось до экстремальных значений. По его словам, пониженные показатели атмосферного давления будут держаться в течение всей предновогодней недели в столице — в среднем отклонение от нормы составит 15–20 мм рт. ст.
В этот же день Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в столице ожидается «очень мягкая зима», температура воздуха составит –5 градусов с осадками в виде снега и мокрого снега.