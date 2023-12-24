Бежавший украинский журналист Печий подписывал обязательство вернуться

Телеведущий украинского «24-го канала» Алексей Печий, который не вернулся на Украину после окончания саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, подписывал заявление, согласно которому он был обязан вернуться в страну не позднее 22 декабря. Исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев в воскресенье, 24 декабря, назвал действия журналиста неправомерными.

Он указал, что каждый работник украинских СМИ, который отправляется за границу для реализации той или иной задачи, подает большой пакет документов и подписывает заявление с обязательством вернуться в страну.

«Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия являются не только неправомерными, но и характеризуют его как человека и гражданина», — написал Карандеев в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, данный случай не должен «бросать тень на других украинских журналистов», работающих над привлечением внимания мирового сообщества к конфликту на Украине.

Кроме того, он опубликовал обращение Печия к нему с просьбой оказать содействие в пересечении границы для участия в саммите ЕС 14-15 декабря. В нем журналист обязывался вернуться не позднее 22 декабря, добавила «Газета.Ru».

О том, что Печий не вернулся на Украину после саммита в Брюсселе, стало известно 22 декабря.

23 декабря сообщалось, что Польша примет меры по проверкам украинцев призывного возраста, находящихся на территории страны. Кроме того, 22 декабря министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна готова заняться поиском и выдачей Украине находящихся в эстонском государстве украинцев мобилизационного возраста.

Тогда же идею о мобилизации уехавших украинцев частично поддержали и в Германии. Депутат бундестага от немецкой партии Христианско-демократический союз Родерих Кизеветтер считает, что не стоит «поощрять тех, кто уклоняется от желания помочь своей родине». В то же время министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не выдаст Киеву уклоняющихся от призыва украинцев.

21 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, которые в настоящее время проживают в Германии и годны к военной службе, должны в 2024 году вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

До этого, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных в связи с неудачами на фронте призвать еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

С февраля 2022 года на Украине действует военное положение, кроме того, тогда же украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.