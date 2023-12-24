Пожар в Забайкалье полностью ликвидирован
Пожарные МЧС РФ полностью потушили пожар в Забайкальском крае, где горели автостоянка и автомобили. Об этом сообщили 24 декабря в Telegram-канале ведомства.
Там также опубликовали кадры с места. На них видны последствия пожара.
Возгорание произошло накануне вечером. В центре Читы загорелся гаражный бокс на площади 600 кв. м, позже пожар достиг 700 кв. м.
В результате сгорели 30 автомобилей, автостоянка и нежилой двухквартирный дом. О пострадавших не сообщалось.
К ликвидации пожара были привлечены 70 человек и 15 единиц техники, в том числе 37 человек и 10 единиц техники от МЧС России. Погибших и пострадавших нет.