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МИД РФ назвал русофобией призыв запретить в Эстонии выборы в посольстве

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Фото: РИА Новости/Вадим Анцупов
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Призыв бывшего главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу запретить проводить выборы в посольстве России в Таллине является проявлением русофобии. Об этом 24 декабря заявили в МИД РФ.

«Нисколько не удивлены заявлением Рейнсалу, идущем в русле пещерной русофобии, характерной для современных политиков ЕС и коллективного Запада в целом. В своем стремлении нанести поражение нашей стране такие персонажи теряют свой демократический лоск и напрочь забывают о ценностях и принципах, о которых так любят разглагольствовать со всех трибун», — говорится в ответе «РИА Новости».

Внешнеполитическое ведомство отметило, что выборы являются одним из достижений демократии, которого Рейнсалу хочет лишить россиян, живущих в Европе.

«Усматриваем в этом не что иное, как попытку ввести еще одну дискриминирующую меру против проживающих в Эстонии соотечественников, которым отказывают в эстонском гражданстве, а теперь предлагают лишить возможности реализовывать права, вытекающие из гражданства России», — заявил МИД РФ.

Министерство отметило, что Венская конвенция о дипломатических сношениях и Венская конвенция о консульских сношениях не содержат упоминаний о необходимости запрашивать разрешение принимающего государства на проведение выборов в пределах территории дипломатической миссии или консульского учреждения.

«Уведомление местных властей со стороны посольств и консульств о проведении выборов в своих помещениях является не более чем общепринятым жестом дипломатической вежливости. Хотели бы также напомнить, что посольство Эстонии в Москве в своей ноте о проведении парламентских выборов в марте 2023 года разрешения на это не запрашивало», — рассказали в МИД РФ.

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Ранее, 4 декабря, президент России Владимир Путин указал на появление русофобии в Прибалтике задолго до специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что распространенный в прибалтийских странах термин «неграждане» является странной выдумкой для тех, кто причисляет себя к демократическим странам. По его словам, это «уродливое явление».

18 апреля Государственная дума РФ приняла проект, в рамках которого осуждаются репрессивная политика властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан. Указывалось, что от властей прибалтийских стран требуется соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление прав русскоязычного населения своих государств.

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