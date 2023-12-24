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На выставке «Россия» обсудили развитие туризма в Ленобласти

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Внутренний туризм становится всё более привлекательным для россиян. Динамичное развитие индустрии гостеприимства на примере Ленинградской области обсудили на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

В этом регионе инфраструктура туризма в последние годы значительно поднялась во многом благодаря таким крупным курортам, как «Игора». В настоящее время одной из главных задач области является выстраивание полноценной туристической экосистемы.

«У Ленинградской области действительно огромный потенциал. Это и крепости, и старинные замки, и православные святыни, и природные заповедники. Мы проработали очень серьезно гастрономическую составляющую в наших отелях, чтобы гости приезжали и знакомились с регионом через локальную гастрономию, пробовали вкусы разные, продуктовые сочетания в современном прочтении», — рассказала коммерческий директор активов гостеприимства в Ленинградской области и Карелии Елена Махрова.

Ленобласть может удивить даже самого искушенного путешественника. На территории региона более 5 тыс. объектов культурного наследия, а также свыше 1,2 тыс. кафе и ресторанов.

Во всю страну и ширину: что смотреть на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
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Накануне, 23 декабря, на выставке «Россия» прошел День Санкт-Петербурга. Его посетил губернатор Александр Беглов. В рамках мероприятия были представлены достижения города и презентации запланированных проектов, в том числе терминала высокоскоростной магистрали Петербург – Москва.

Беглов также рассказал о серьезном обновлении города. По его словам, развитие Петербурга во многом стало возможным благодаря постоянной поддержке президента России Владимира Путина. Он отметил, что вместе с российским лидером они строят «мегаполис XXI века».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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