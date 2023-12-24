«Известия» опубликовали кадры с места убийства девушки в ЖК в центре Москвы
В распоряжении «Известий» 24 декабря появилось видео с места убийства 25-летней девушки в жилом комплексе «Хедлайнер» в центре Москвы.
На кадрах видно, что дверь в квартиру, вероятно, пришлось выламывать. Внутри стены и пол испачканы кровью.
Ранее в этот день в столичном ГСУ СК России сообщили, что 23 декабря 37-летний мужчина из-за ссоры зарезал свою 25-летнюю девушку в квартире. Потерпевшая скончалась на месте преступления. По данным следствия, после убийства девушки мужчина, предварительно, изрезал сам себя. В настоящее время он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Источник «Известий» узнал, что погибшая успела позвонить подруге по видеосвязи и сообщить, что сожитель порезал ей шею во время ссоры. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции долгое время не могли попасть внутрь квартиры. Пришлось вызывать сотрудников МЧС для того, чтобы вскрыть дверь.