Стало известно об отказе Испании участвовать в операции США в Красном море
Испания снимет вето на участие стран — членов Евросоюза в предложенной США операции по обеспечению свободы навигации и охраны судов в Красном море, однако сама не будет участвовать в ней. Об этом 23 декабря сообщила El Mundo со ссылкой на источники.
«Испания не будет участвовать в новой миссии Евросоюза», — рассказали источники газеты в минобороны страны.
По информации El País, Мадрид вмешается в ситуацию только в том случае, если ЕС или НАТО запустят новую операцию для поддержки США в защите судов, которые проходят через Красное море. По словам представителя минобороны страны, любая операция в Красном море подразумевает «конкретную миссию со своим собственным подразделением, в которой участвуют военно-морские силы европейских стран».
Как писало 22 декабря издание El Confidencial, Испания наложила вето на участие ЕС в операции. При этом Мадрид не стал объяснять партнерам свою позицию, указали источники. Теперь она снимает вето на участие стран объединения в миссии.
На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.
Позднее, 19 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами Соединенных Штатов Америки и ряда других государств. Он связал такой шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов. Вскоре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.
В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.