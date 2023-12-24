Появились фото разыскиваемых после перестрелки в Подмосковье

В распоряжении «Известий» 24 декабря появились фотографии двух подозреваемых в убийстве человека во время перестрелки в подмосковном Видном.

Один мужчина по фамилии Гусейнов подозревается в совершении убийства. Другой участник, Хусейнов, под подозрением в связи с пособничеством в убийстве и хищении денег с банковского счета.

Конфликт со стрельбой произошел 22 декабря у кафе «Видная застава». По информации «Известий», сначала началась словесная перепалка, после чего один из участников конфликта открыл стрельбу и скрылся. Злоумышленник использовал пистолет Макарова.

В результате один 39-летний мужчина погиб, еще двое получили ранения бедра и лопатки. Пострадавшие рассказали, что по ним открыли огонь во время празднования свадьбы.