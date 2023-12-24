Хуситы атаковали дронами два танкера в Красном море

Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали беспилотниками два танкера для перевозки нефти, которые шли под флагами Норвегии и Индии. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщило центральное командование Военно-морских сил (ВМС) США.

«Судно Blaamanen, принадлежащее норвежскому флагу и эксплуатируемое как танкер для перевозки химикатов и нефти, сообщило о промахе ударного беспилотника хуситов, о пострадавших или повреждениях не сообщалось», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х (бывш. Twitter).

Второй атакованный нефтяной танкер — Saibaba, который принадлежит Габону и ходит под индийским флагом, указали в ВМС США. Экипаж судна также сообщил американским военным, что ударный дрон хуситов не задел сам танкер.

По сведениям американского командования, в результате инцидента информации о пострадавших и иных повреждениях не поступало. Ведомство также указало, что это 14-е и 15-е нападения хуситов на коммерческие судна с 17 октября.

Накануне центральное командование ВМС США также сообщало о том, что две противокорабельные баллистические ракеты были выпущены в направлении Красного моря. Кроме того, 23 декабря американский эсминец USS Laboon ликвидировал четыре беспилотника, прилетевших с подконтрольных хуситам территорий Йемена.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Позднее, 19 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами Соединенных Штатов Америки и ряда других государств. Он связал такой шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов. Вскоре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.