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Россельхознадзор сообщил о поставке в Россию второй партии яиц из Азербайджана

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Вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 306 тыс. штук поступила в РФ. Об этом накануне сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«21 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 т (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Там напомнили, что 19 декабря состоялась первая поставка яиц из Азербайджана. Тогда в РФ было ввезено 36 т (612 тыс. штук).

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Ранее, 21 декабря, сообщалось, что азербайджанские яйца не планируется поставлять в Тюменскую область. Отмечалось, что в регионе есть свои фабрики, которых достаточно для удовлетворения нужд области.

14 декабря президент России Владимир Путин указал, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

15 декабря ФАС РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Как сообщили «Известиям» в службе, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции». До этого, 13 декабря, правительство одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Как пояснили в Минсельхозе «Известиям», решение об обнулении импортных пошлин на куриное яйцо является оперативной мерой для насыщения внутреннего рынка.

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