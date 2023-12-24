Реклама
Прямой эфир
Мир
Бежавший украинский журналист Печий подписывал обязательство вернуться
Мир
Стало известно об отказе Испании участвовать в операции США в Красном море
Мир
Польский концерн подал в суд на поставщика из США за срыв контракта по СПГ
Происшествия
Пожар в Забайкалье полностью ликвидирован
Общество
Горнолыжные трассы Сочи закрыли из-за непогоды
Общество
Минздрав Хакасии рассказал о состоянии пострадавших при обрушении горки детей
Мир
В Германии призвали вернуть Украине граждан призывного возраста
Спорт
Гол Панарина помог «Рейнджерс» победить «Баффало» в НХЛ
Общество
В Москве 24 декабря пройдет снег и прогреется воздух до нуля градусов
Общество
Кинолог предупредил собаководов о негативных последствиях салюта для их питомцев
Мир
ЦАХАЛ уничтожила ответственного за поставки оружия представителя ХАМАС
Мир
Хуситы атаковали дронами два танкера в Красном море
Общество
Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии возросло до десяти
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км над уровнем моря
Мир
Великобритания заявила о продолжении помощи Украине в 2024 году

Эксперт рассказал о последствиях использования плохого антифриза в авто

Эксперт Ракитин: некачественный антифриз может стать приговором для автомобиля
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зимой автомобилистам следует особенно внимательно относиться к выбору охлаждающей жидкости. Автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в интервью радио Sputnik 24 декабря объяснил, чем для автомобиля может обернуться использование некачественного раствора.

Он отметил, что у охлаждающей жидкости, или по-другому антифриза, защищающего двигатель машины от перегрева, очень сложный состав веществ. В продаже часто можно встретить его подделки.

Ракитин добавил, что настоящий антифриз не только охлаждает двигатель, но и борется с отложениями ржавчины и накипи. Кроме того, хорошее средство обладает смазывающими свойствами, которые нужны помпе, перемещающей охлаждающую жидкость по контурам двигателя.

«Мы знаем, что есть антифризы зеленые, красные, синие. И на рынке встречается большое количество контрафакта — просто подкрашенной воды», — сказал эксперт.

Зимой, продолжил он, качественный антифриз является жизненно важным для машины дополнением. Если использовать подделки, то они могут погубить мотор и другие части автомобиля.

«Вода замерзает. Это, вероятно, сразу приговор радиатору, расширительному бачку, внутри которого она замерзнет. Это наверняка сильно повредит помпу. Поскольку антифриз так же, как масло, участвует в жизни двигателя, ему (мотору. — Ред.) в некоторых случаях тоже может быть вынесен смертный приговор: в нем могут образоваться трещины», — объяснил Ракитин.

Эксперт порекомендовал приобретать охлаждающую жидкость только в проверенных автомагазинах. В случае с российским антифризом стоит обратить внимание на точки продаж, принадлежащие компаниям-производителям.

«В крупных автозаправочных комплексах, вероятно, вся подобная продукция будет дороже, но, во всяком случае, у вас будет уверенность, что она прошла определенный контроль», — резюмировал он.

Взгляд в будущее: «автомобильные» законы 2024 года
Какие изменения ожидают водителей в новом году

Ранее, 13 декабря, технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев рассказал «Известиям», что без проблем зимой заводятся хорошо подготовленные к сезону автомобили. Он подчеркнул, что важно заранее провести комплексную диагностику всех систем автомобиля и устранить возможные недостатки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023