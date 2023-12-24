Эксперт рассказал о последствиях использования плохого антифриза в авто

Зимой автомобилистам следует особенно внимательно относиться к выбору охлаждающей жидкости. Автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в интервью радио Sputnik 24 декабря объяснил, чем для автомобиля может обернуться использование некачественного раствора.

Он отметил, что у охлаждающей жидкости, или по-другому антифриза, защищающего двигатель машины от перегрева, очень сложный состав веществ. В продаже часто можно встретить его подделки.

Ракитин добавил, что настоящий антифриз не только охлаждает двигатель, но и борется с отложениями ржавчины и накипи. Кроме того, хорошее средство обладает смазывающими свойствами, которые нужны помпе, перемещающей охлаждающую жидкость по контурам двигателя.

«Мы знаем, что есть антифризы зеленые, красные, синие. И на рынке встречается большое количество контрафакта — просто подкрашенной воды», — сказал эксперт.

Зимой, продолжил он, качественный антифриз является жизненно важным для машины дополнением. Если использовать подделки, то они могут погубить мотор и другие части автомобиля.

«Вода замерзает. Это, вероятно, сразу приговор радиатору, расширительному бачку, внутри которого она замерзнет. Это наверняка сильно повредит помпу. Поскольку антифриз так же, как масло, участвует в жизни двигателя, ему (мотору. — Ред.) в некоторых случаях тоже может быть вынесен смертный приговор: в нем могут образоваться трещины», — объяснил Ракитин.

Эксперт порекомендовал приобретать охлаждающую жидкость только в проверенных автомагазинах. В случае с российским антифризом стоит обратить внимание на точки продаж, принадлежащие компаниям-производителям.

«В крупных автозаправочных комплексах, вероятно, вся подобная продукция будет дороже, но, во всяком случае, у вас будет уверенность, что она прошла определенный контроль», — резюмировал он.

Ранее, 13 декабря, технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев рассказал «Известиям», что без проблем зимой заводятся хорошо подготовленные к сезону автомобили. Он подчеркнул, что важно заранее провести комплексную диагностику всех систем автомобиля и устранить возможные недостатки.