Байден в разговоре с Нетаньяху не просил Израиль прекратить огонь в Газе

Президент США Джо Байден 23 декабря заявил, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он не призывал израильскую сторону к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

«Я не просил о прекращении огня», — приводит его слова пресс-пул Белого дома.

Также Байден отметил, что разговор с Нетаньяху был долгим и носил характер частной беседы.

Как указала пресс-служба Белого дома, Байден подчеркнул необходимость защиты гражданского населения, в том числе предоставления мирным жителям возможности безопасного перемещения из районов, где идут боевые действия. Стороны обсудили необходимость достижения освобождения оставшихся заложников и договорились продолжать регулярные двусторонние консультации.

Канцелярия Нетаньяху сообщала, что премьер-министр Израиля во время разговора с американским президентом заявил о продолжении ведении войны в секторе Газа до тех пор, пока не добьется выполнения всех поставленных задач.

Ранее, 21 декабря, посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что переговоры Израиля и палестинского движения ХАМАС были возобновлены, однако до заключения договоренностей еще далеко. По его словам, основными посредниками выступают Катар, Египет и США.

Позднее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что ХАМАС отвергает любое перемирие с Израилем, которое продлится менее двух недель.

За день до этого газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на египетские источники об отказе ХАМАС от гуманитарной паузы, предложенной Израилем в обмен на заложников. По этим данным, движение добивается от Израиля больших уступок, чем содержит его текущее предложение — полного прекращения огня и освобождения из израильских тюрем всех участников палестинской группировки «Исламский джихад» в обмен более чем на 100 заложников, захваченных ХАМАС.

20 декабря портал Axios написал, что Израиль при посредничестве Катара предложил ХАМАС приостановить боевые действия на неделю в рамках заключения договоренности по обмену группы заложников из 30–40 пленных.

16 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. Как отмечалось, глава израильской разведки встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.