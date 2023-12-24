Вооруженные силы Германии и Великобритании пребывают в печальном состоянии, следовательно, не смогут справиться с российской армией в случае прямого конфликта. Такое мнение 22 декабря выразил профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Мысль о том, что британцы и немцы вместе могли бы вести сегодня войну против России, нельзя воспринимать всерьез», — сказал он.

Российская армия продолжает усиливать свои ресурсы и наращивать возможности, продолжил политолог, отметив, что сами солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ прекрасно обучены и вооружены.

Миршаймер указал на то, что Германия и Великобритания, в отличие от России, почти истратили свои запасы вооружений и боеприпасов за время конфликта на Украине. Профессор также добавил, что современная британская армия отличается крайне низкой численностью — в ней насчитывается меньше солдат, чем в период войны за независимость США в XVIII веке.

«Немецкая армия, как и британская, находится в жалком состоянии. <...> Их запасы вооружений на исходе, оружия у них немного даже вместе», — резюмировал политолог.

Ранее, 22 декабря, газеты The Guardian и Mirror сообщили, что экономика Великобритании находится на грани рецессии. Отмечается, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны сократился на 0,1% за три месяца, с июля по сентябрь (по предыдущим оценкам, был зафиксирован нулевой рост ВВП).

До этого, 19 декабря, глава британского МИДа Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такая позиция в конечном счете будет невыгодна для самого Соединенного Королевства.

При этом на фоне помощи Киеву собственные Вооруженные силы Великобритании нуждаются в финансировании. 4 декабря агентство Reuters сообщило, что британские вооруженные силы столкнутся с нехваткой финансирования в размере £17 млрд ($21,6 млрд) в течение следующих 10 лет из-за высокой инфляции и затрат на ядерные и военно-морские программы.

К примеру, 19 ноября таблоид The Sun сообщил, что самая крупная катастрофа королевского военно-морского флота Великобритании со времен Второй мировой войны была предотвращена в последнюю минуту. По данным издания, неисправность глубиномера на атомной подводной лодке с 140 членами экипажа на борту завела военный корабль в «опасную зону».

С другой стороны, 15 декабря газета Bild сообщила, что в следующем году в Германии поднимут налоги на отопление и топливо из-за недостатка бюджета. Также будут отменены налоговые льготы на дизель, что скажется на сельском хозяйстве и ценах на продукты.

До этого, 13 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в федеральный бюджет Германии на 2024 год заложено €8 млрд в качестве военной и финансовой помощи Украине. Также он в очередной раз пообещал оказывать данную поддержку так долго, как это будет необходимо. Глава минфина Кристиан Линднер уточнил, что речь идет о прямой помощи помимо той, что оказывается со стороны ЕС.

Ранее, 9 декабря, Шольц заявил, что помощь Украине стала «финансовым вызовом» для Германии. Однако канцлер подчеркнул, что необходимо быть готовыми оказывать помощь Украине еще в течение двух-трех последующих лет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.