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Al Jazeera сообщил о 100 погибших палестинских журналистах с 7 октября

Al Jazeera: число убитых с 7 октября палестинских журналистов достигло 100
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Уже 100 палестинских журналистов погибли после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщил телеканал Al Jazeera.

По данным канала, последним на данный момент погибшим в результате боевых действий в Газе стал палестинский журналист Мухаммед Абу Хвейди.

Как уточняет Al Jazeera, он был убит после авиаудара по его дому на востоке города Газа, который был совершен 23 декабря Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Al Jazeera 16 декабря заявил, что планирует обратиться в Международный уголовный суд (МУС) по делу о гибели своего оператора Самера Абудака на юге сектора Газа. Кроме того, отметили представители Al Jazeera, для подготовки передачи дела в МУС была сформирована команда из сотрудников телеканала и юристов. Журналисты также добавили, что после ранения Абудак истекал кровью более пяти часов, поскольку израильские силы не позволяли машинам скорой помощи и спасателям добраться до него и оказать неотложную помощь.

За день до того стало известно, что Самер Абудак погиб при ударе ЦАХАЛ по городу Хан-Юнис в секторе Газа. Обстрел произошел, когда Абудак вместе с журналистом Ваэлем Дадухом вел репортаж из местной школы. Дадух получил ранение руки, он самостоятельно добрался до ближайшего госпиталя.

В тот же день израильские полицейские жестоко избили фотокорреспондента турецкого агентства Anadolu Мустафу Альхаруфа в Восточном Иерусалиме. Нападение произошло, когда группа палестинцев собралась на мессу возле мечети Аль-Акса в районе Вади аль-Джоз. Фотокорреспондент госпитализирован.

В начале ноября военнослужащие Израиля задержали на Западном берегу реки Иордан съемочную команду журналистов немецкого телеканала ARD, после чего угрожали им.

В октябре Reuters сообщило о не менее 11 погибших журналистах при ударах ВС Израиля. Среди погибших — девять репортеров из Палестины, один из Ливана и один корреспондент из Израиля. Отмечается, что ранения получили не менее 20 журналистов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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