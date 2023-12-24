Хуситы 23 декабря выпустили две ракеты в направлении Красного моря

Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» выпустили две ракеты в направлении Красного моря. Об этом 23 декабря сообщило центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице.

«23 декабря две противокорабельные баллистические ракеты хуситов были выпущены в сторону международных морских путей в южной части Красного моря из контролируемых хуситами районов Йемена. Ни один корабль не сообщил о попадании баллистических ракет», — говорится в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).

Командование также отметило, что 23 декабря американский эсминец USS Laboon ликвидировал четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), также прилетевших с подконтрольных хуситам территорий Йемена. Отмечается, что в результате пострадавших и повреждений нет.

Кроме того, поступала информация о том, что два корабля США в южной части Красного моря также подверглись атаке. Это был танкер Blaamanen под норвежским флагом и танкер Saibaba, идущий под флагом Индии и принадлежащий Габону.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Позднее, 19 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами Соединенных Штатов Америки и ряда других государств. Он связал такой шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов. Вскоре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

Ранее, 18 декабря, сообщалось об обстреле в Красном море танкера Swan Atlantic, ходящего под флагом Каймановых островов. Агентство Associated Press указало, что по судну было выпущено несколько ракет. Отмечалось, что обеспечивавший безопасность американский эсминец USS Carney предпринял некие ответные действия.

17 декабря портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена отметил, что Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам хуситов на севере Йемена. По данным издания, американские чиновники всё больше обеспокоены тем, что «хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются подорвать мировую морскую торговлю».