Реклама
Прямой эфир
Мир
Бежавший украинский журналист Печий подписывал обязательство вернуться
Мир
Стало известно об отказе Испании участвовать в операции США в Красном море
Мир
Польский концерн подал в суд на поставщика из США за срыв контракта по СПГ
Происшествия
Пожар в Забайкалье полностью ликвидирован
Общество
Горнолыжные трассы Сочи закрыли из-за непогоды
Общество
Минздрав Хакасии рассказал о состоянии пострадавших при обрушении горки детей
Мир
В Германии призвали вернуть Украине граждан призывного возраста
Спорт
Гол Панарина помог «Рейнджерс» победить «Баффало» в НХЛ
Общество
В Москве 24 декабря пройдет снег и прогреется воздух до нуля градусов
Общество
Кинолог предупредил собаководов о негативных последствиях салюта для их питомцев
Мир
ЦАХАЛ уничтожила ответственного за поставки оружия представителя ХАМАС
Мир
Хуситы атаковали дронами два танкера в Красном море
Общество
В аэропорту Сочи рассказали о работе при штормовом предупреждении
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км над уровнем моря
Мир
Великобритания заявила о продолжении помощи Украине в 2024 году
Сюжет:

В Европе предрекли неизбежное предательство Украины Западом

Депутат Европарламента Дейли: предательство Украины Западом неизбежно
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Клэр Дейли 23 декабря указала на неизбежное предательство Украины со стороны стран Запада.

Она также обратила внимание на то, что США и Бельгия принуждают украинское руководство согласиться на невыгодные для них условия мирного урегулирования.

«Сейчас, когда десятки тысяч человек погибли, Украину вынуждают согласиться на гораздо худшие условия, чем в апреле 2022 года, когда ее друзья из НАТО призывали продолжать борьбу», — написала он в соцсети X (бывш. Twitter).

«Украина не принесет ничего, кроме проблем, долгов и коррупции»
Евродепутат Иван Вилибор Синчич — о 12-м пакете санкций, помощи ЕС Киеву и истинных целях Запада

В этот же день в Италии призвали как можно скорее начать переговоры по Украине. Минобороны Италии открыто намекнуло, что настало время начать поиск решения конфликта на Украине, отметили в итальянском информационном агентстве ANSA.

До этого, 21 декабря, американская газета The Nation подчеркнула, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить украинского президента Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Также отмечалось, что финансовые вложения в Украину не приносят желаемых результатов, а американцы всё больше «справедливо обеспокоены» бесконечным финансированием войны, происходящей в тысячах миль от США.

В тот же день обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Газета The New York Times 13 декабря сообщила, что западные страны надеются склонить Украину к переговорам с Россией, так как видят только такой способ восстановить мир. Также отмечалось, что поддержка Киева со стороны Запада становится всё меньше.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023