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ЦАХАЛ уничтожила ответственного за поставки оружия представителя ХАМАС

The Jerusalem Post: ЦАХАЛ уничтожила боевика ХАМАС, который поставлял оружие
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала высокопоставленного представителя палестинского радикального движения ХАМАС, который отвечал за поставки оружия своим бойцам. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщила газета The Jerusalem Post.

Как уточняется, операция ЦАХАЛ по уничтожению боевика ХАМАС была проведена совместно с общей службой безопасности Израиля (ШАБАК).

По данным издания, ответственный за снабжение боевиков ХАМАС оружием Хасан аль-Атраш был ликвидирован с помощью точечного удара Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа.

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Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари 21 декабря заявил, что израильские военные ликвидировали более 2 тыс. бойцов ХАМАС после окончания 1 декабря временно действующего перемирия между сторонами. Он также подчеркнул, что ЦАХАЛ в настоящее время ведет интенсивную работу на юге сектора Газа.

9 декабря начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что увидел признаки распада ХАМАС в секторе Газа. Халеви также призвал военных действовать усерднее, добавив, что Израилю нужно усилить нажим на ХАМАС.

Ранее, 8 декабря, Хагари сообщил, что бойцы ХАМАС стали всё чаще сдаваться в плен израильским военным. Как добавил Хагари, в числе задержанных ЦАХАЛ сил противника имеются и военные элитного подразделения ХАМАС «Нухба».

5 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, а вооруженные формирования его сторонников несут потери. По словам Галанта, результаты действий ЦАХАЛ «очень значительны, впечатляющи и точны».

Накануне, 4 декабря, Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа.

3 декабря ЦАХАЛ приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. Как заявил Герци Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

До этого, 1 декабря, истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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