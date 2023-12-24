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WSJ узнала о запуске атаковавшего судно близ Индии дрона из Ирана

WSJ: Пентагон заявил, что атаковавший судно близ Индии БПЛА был запущен из Ирана
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Фото: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo
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В Пентагоне заявили, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который атаковал в субботу судно у берегов Индии, был запущен из Ирана. Об этом 23 декабря написали в газете The Wall Street Journal.

«Теплоход Chem Pluto, танкер для перевозки химикатов под флагом Либерии, принадлежащий Японии и управляемый Нидерландами, был атакован сегодня примерно в 10 утра по местному времени (07:30 мск. — Ред.) в Индийском океане в 200 морских милях (370 км. — Ред.) от побережья Индии ударным дроном, запущенным с территории Ирана», — привела газета слова представителя Пентагона.

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Ранее, 23 декабря, беспилотник атаковал судно недалеко берегов Индии в Аравийском море, примерно в 200 морских милях к юго-западу от Веравала. В результате атаки неизвестного БПЛА произошел взрыв и начался пожар. О пострадавших не сообщалось.

До этого, 19 декабря, йеменские хуситы пригрозили атаковать в Красном море суда стран, которые выступят против них.

Первое сообщение об атаке в Красном море появилось 3 декабря на сайте UKMTO (Управление морских торговых операций Великобритании). Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

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