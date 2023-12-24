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Реабилитолог Бондаренко назвал вредным засыпание у телевизора

Реабилитолог Бондаренко: спать с запрокинутой головой вредно
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Фото: Global Look Press/Sonja Krebs
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Неправильное положение тела человека во время сна может нанести ущерб здоровью. Об этом в субботу, 23 декабря, в беседе с радио Sputnik рассказал реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандера Владимир Бондаренко.

По словам врача, поза для сна с запрокинутой головой является вредной для организма.

«Вы заснули, и голова ушла назад. Появляется храп, нарушается дыхание носом и горлом. Во время такого сна дыхательная и сердечно-сосудистая системы практически не восстанавливаются», — указал он.

При этом специалист отметил, что если голова во время сна, наоборот, приподнята, то это приводит к нарушению кровоснабжения и дыхания, а также болям в пояснице.

«Голова приподнята, спина ссутулена. Это может произойти и на диване, и на кровати, если сзади лежит большая подушка», — пояснил он.

Помимо этого, Бондаренко дополнил, что в период сна будет полезным, согнув колени, лежать на боку.

«Это позволяет включить перистальтику кишечника, запустить желчный пузырь, печень, селезенку, активизировать работу пищеварительного тракта», — уточнил врач.

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Ранее, 24 октября, врач-сомнолог, профессор, д.м.н. Роман Бузунов назвал температуру от 18 до 22 градусов наиболее оптимальной для сна. Специалист отметил, что указанные данные являются усредненными, поскольку всё зависит от индивидуальной терморегуляции. По этой причине, по словам врача, каждому лучше спать под своим одеялом, поскольку у пары может не совпадать индивидуальный микроклимат. Общую температуру в комнате можно регулировать при помощи открытой форточки. Бузунов отметил, что проветривание спальни поможет создать комфортную для сна прохладу и избежать пересушенного из-за отопления воздуха.

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