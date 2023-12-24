Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 23 декабря заявил, что торговая политика, которую проводит глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, губительна для Франции.

«ЕС нас убивает! 18 декабря Урсула с гордостью объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле ЕС, на этот раз с Кенией. <...> ЕС хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!» — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

По его словам, сельскохозяйственный сектор Франции находится под угрозой из-за роста экспорта цветов из Кении, которые на французском рынке будут стоить в разы дешевле, чем местные растения. Это, заключил Филиппо, поставит сельское хозяйство страны «на колени».

Ранее, 16 декабря, немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком сказал, что Урсула фон дер Ляйен приближает разрушение Евросоюза (ЕС) своими заявлениями об Украине

18 ноября премьер-министр страны Виктор Орбан выразил мнение, что действующие лидеры ЕС рискуют вызвать закат Европы и превратить ее в музей под открытым небом, у которого нет будущего.

Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman 23 октября заявил, что Европейский союз может дать трещину в будущем, поскольку его единство давно нарушено. По его мнению, страны ЕС истощили санкции против России, которые обернулись против сообщества, а окончательным ударом становится и истощение собственных ресурсов.

10 октября распад Евросоюза предрек и немецкий философ и публицист Хауке Ритц. По его мнению, проблема заключается в том, что ЕС не смог разработать свою собственную экономическую политику, политику в области безопасности, культурную политику и внешнюю политику.

До этого, 1 сентября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что институты ЕС демонстрируют свою беспомощность, ослабленность, а конкурентоспособность объединения подорвана.