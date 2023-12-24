Во Франции призвали уничтожить ЕС после нового решения фон дер Ляйен
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 23 декабря заявил, что торговая политика, которую проводит глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, губительна для Франции.
«ЕС нас убивает! 18 декабря Урсула с гордостью объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле ЕС, на этот раз с Кенией. <...> ЕС хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!» — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
По его словам, сельскохозяйственный сектор Франции находится под угрозой из-за роста экспорта цветов из Кении, которые на французском рынке будут стоить в разы дешевле, чем местные растения. Это, заключил Филиппо, поставит сельское хозяйство страны «на колени».
Ранее, 16 декабря, немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком сказал, что Урсула фон дер Ляйен приближает разрушение Евросоюза (ЕС) своими заявлениями об Украине
18 ноября премьер-министр страны Виктор Орбан выразил мнение, что действующие лидеры ЕС рискуют вызвать закат Европы и превратить ее в музей под открытым небом, у которого нет будущего.
Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman 23 октября заявил, что Европейский союз может дать трещину в будущем, поскольку его единство давно нарушено. По его мнению, страны ЕС истощили санкции против России, которые обернулись против сообщества, а окончательным ударом становится и истощение собственных ресурсов.
10 октября распад Евросоюза предрек и немецкий философ и публицист Хауке Ритц. По его мнению, проблема заключается в том, что ЕС не смог разработать свою собственную экономическую политику, политику в области безопасности, культурную политику и внешнюю политику.
До этого, 1 сентября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что институты ЕС демонстрируют свою беспомощность, ослабленность, а конкурентоспособность объединения подорвана.