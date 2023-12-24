Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км над уровнем моря
Специалисты зафиксировали выброс пепла на высоту 3 км над уровнем моря на курильском вулкане Эбеко. Об этом 24 декабря сообщили в Камчатском филиале федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба».
«24 декабря 2023 года, 09:54 (время Камчатское) (00:54 по мск. — Ред.), вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 3000 м над уровнем моря», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее, 21 декабря, в ГУ МЧС России по Сахалинской области также сообщали о пепловом выбросе на высоту 1,3 км у вулкана Эбеко. Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км.
До этого, 5 декабря, вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км.