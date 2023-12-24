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На Украине заявили о готовности Киева признать победу России

Политолог Карасев: Украина избежит худшего сценария, признав победу Путина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Украинский политолог Вадим Карасев сообщил о распространяющемся в Киеве мнении, что пора признать победу президента РФ Владимира Путина в конфликте во избежание худшего сценария для Украины.

«Некоторые прямо заявляют: а не пора ли открыто провозгласить победу Путина, объявить его победителем в этой ситуации, чтобы не было хуже?» — сказал он в беседе с каналом Politeka.

Как отметил Карасев, украинский конфликт уже закончен, и Вооруженные силы Украины (ВСУ), в отличие от российской армии, не могут наступать.

По мнению политолога, проведение переговоров является единственным выходом в сложившейся ситуации. Он считает, что мирное урегулирование так или иначе пройдет не на очень хороших для Украины условиях, однако власти скрывают это, чтобы «подсластить горькую правду».

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Ранее, 20 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В ходе всего контрнаступления, начатого 4 июня, киевский режим потерял 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса, уточнил глава Минобороны.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут значительные потери и уже растратили свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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