Украинский политолог Вадим Карасев сообщил о распространяющемся в Киеве мнении, что пора признать победу президента РФ Владимира Путина в конфликте во избежание худшего сценария для Украины.

«Некоторые прямо заявляют: а не пора ли открыто провозгласить победу Путина, объявить его победителем в этой ситуации, чтобы не было хуже?» — сказал он в беседе с каналом Politeka.

Как отметил Карасев, украинский конфликт уже закончен, и Вооруженные силы Украины (ВСУ), в отличие от российской армии, не могут наступать.

По мнению политолога, проведение переговоров является единственным выходом в сложившейся ситуации. Он считает, что мирное урегулирование так или иначе пройдет не на очень хороших для Украины условиях, однако власти скрывают это, чтобы «подсластить горькую правду».

Ранее, 20 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В ходе всего контрнаступления, начатого 4 июня, киевский режим потерял 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса, уточнил глава Минобороны.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут значительные потери и уже растратили свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.