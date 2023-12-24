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Песков заявил NYT о готовности РФ к переговорам для достижения целей СВО
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Песков заявил NYT о готовности РФ к переговорам для достижения целей СВО

NYT: Россия через посредников сигнализирует о готовности переговоров по Украине
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российский президент Владимир Путин выразил готовность к переговорам по Украине только для достижения целей специальной военной операции (СВО). Об этом 23 декабря заявил газете The New York Times пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В качестве комментария изданию по поводу информации о том, что Владимир Путин якобы готов к переговорам о прекращении огня на нынешней линии соприкосновения, Песков, по данным NYT, сказал, что эти тезисы «в своей концепции неверны».

«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

Кроме того, 19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В ходе всего контрнаступления, начатого 4 июня, киевский режим потерял 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса, уточнил глава Минобороны.

15 декабря CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщила, что Украина может потерпеть поражение в конфликте к лету 2024 года. Телеканал также отметил, что российские войска уже ведут ответный огонь с интенсивностью в пять–семь раз большей, чем то, на что способны украинские силы, вынужденные экономить боеприпасы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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