В ВСУ сообщили о проблеме с отказниками на передовой
Командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Губаренко заявил, что многие отказники на фронте благополучно избегают наказания благодаря особенностям украинского законодательства.
«У нас (на Украине. — Ред.) Уголовный кодекс не работает с отказниками от слова вообще», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда».
Как отметил Губаренко, на привлечение солдата ВСУ к ответственности за невыполнение приказа требуется от двух недель до месяца. Однако даже после разбирательства военнослужащий всё еще может избежать наказания. При этом возбужденных уголовных дел о неподчинении приказу много, некоторые тянутся еще с прошлого года, добавил офицер ВСУ.
Ранее, 27 ноября, пленный военнослужащий 118-й бригады ВСУ Богдан Куманский сказал, что среди военных ВСУ увеличивается число тех, кто отказывается принимать участие в конфликте.
31 октября подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что в Купянск Харьковской области прибывают представители Службы безопасности Украины (СБУ) и подразделения особого назначения нацполиции страны «КОРД» для решения чрезвычайных ситуаций и работы с отказниками.
До этого, 27 октября, пленный украинский боец Владимир Непретворенный призвал своих соотечественников избегать мобилизации. Он также рассказал о большом количестве отказников в его подразделении.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.