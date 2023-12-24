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В ВСУ сообщили о проблеме с отказниками на передовой

Командир батальона Губаренко: ВСУ не могут справиться с отказниками на передовой
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Губаренко заявил, что многие отказники на фронте благополучно избегают наказания благодаря особенностям украинского законодательства.

«У нас (на Украине. — Ред.) Уголовный кодекс не работает с отказниками от слова вообще», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда».

Как отметил Губаренко, на привлечение солдата ВСУ к ответственности за невыполнение приказа требуется от двух недель до месяца. Однако даже после разбирательства военнослужащий всё еще может избежать наказания. При этом возбужденных уголовных дел о неподчинении приказу много, некоторые тянутся еще с прошлого года, добавил офицер ВСУ.

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Ранее, 27 ноября, пленный военнослужащий 118-й бригады ВСУ Богдан Куманский сказал, что среди военных ВСУ увеличивается число тех, кто отказывается принимать участие в конфликте.

31 октября подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что в Купянск Харьковской области прибывают представители Службы безопасности Украины (СБУ) и подразделения особого назначения нацполиции страны «КОРД» для решения чрезвычайных ситуаций и работы с отказниками.

До этого, 27 октября, пленный украинский боец Владимир Непретворенный призвал своих соотечественников избегать мобилизации. Он также рассказал о большом количестве отказников в его подразделении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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