Вооруженные силы Украины (ВСУ) расходуют поставляемые боеприпасы быстрее, чем этого ожидали страны Запада. Об этом написал журнал Military Watch Magazine (MWM) в субботу, 23 декабря.

«Перенаправление с начала октября в Израиль американских боеприпасов, большая часть которых была предназначена для отправки на Украину, только усугубило ситуацию», — говорится в материале.

Журнал указывает, что производственные возможности западных стран, которые оказывают военную помощь ВСУ, сталкиваются в настоящее время с серьезными проблемами.

«Есть многочисленные свидетельства того, что российские фронтовые подразделения стали оснащены значительно лучше», — добавило издание.

Ранее в этот день премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что всё оружие мира не поможет Украине победить Россию в военном отношении. Политик добавил, что не верит в военное решение ситуации вокруг конфликта.

Накануне, 22 декабря, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого результата, на который оно было рассчитано.

За день до этого обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс заявил, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ее ресурсов предстоит ужасный 2024 год. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ закончилось разочарованием, а силы страны «окровавлены и истощены».

19 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что поскольку страны Запада от своих целей не отказываются, то и Россия, в свою очередь, не откажется от целей специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Он также отметил, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». По словам президента РФ, события текущего года подтвердили, что Запад продолжает вести против России гибридную войну и активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени. Кроме того, на Украину направляются военные советники, ей передаются современные системы вооружения.

Ранее, 13 декабря, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что конфликт на Украине может закончиться летом 2024 года. Кадыров также отметил, что перед российскими военными поставлена задача по возможности не разрушать города. По его словам, если бы такой задачи не было, то Россия давно бы захватила украинскую столицу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.