Кудряшов сравнил класс Бивола и Артура после чемпионского боя

Боксер Дмитрий Кудряшов 24 декабря заявил «Известиям», что российский боец Дмитрий Бивол оказался намного выше классом, нежели британец Линдон Артур.

«Когда боксируешь с одним из лучших боксеров мира, ты явно будешь испытывать проблемы. Линдон Артур как боксер классом ниже Дмитрия, это ни для кого не было загадкой, что Бивол фаворит в этом бою», — отметил россиянин.

По его словам, контроль, доминирование, понимание хода боя находились в руках российского чемпиона.

«Артур просто выживал. Это всё, что он делал, его задачей было достоять до конца поединка. Желания победить в его действиях не было никакого», — подчеркнул Кудряшов.

Он отметил, что рассчитывать на «счастливый удар» можно, но Артур даже не стал рисковать.

При этом Кудряшов указал, что Артур в габаритах превосходил Бивола, но это не помешало российскому боксеру одержать победу.

Ранее в этот день Бивол защитил титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), победив Артура в Эр-Рияде. Российский боец одержал победу единогласным решением судей. Также он завоевал титул чемпиона Международной боксерской организации (IBO).

Перед боем Бивол сказал «Известиям», что последние часы перед поединком он проводит в спокойной обстановке, поскольку в это время важно сконцентрироваться и не обращать внимание на информационный фон.

21 декабря Бивол назвал «Известиям» своих самых «неудобных» соперников. По словам спортсмена, он запомнил по стилистике бой против Крэйга Ричардса, который прошел в мае 2021 года. Тогда россиянин победил единогласным решением судей. Также российский боксер заявил, что считает неудобным соперником малавийца Айзека Чилембу. Как отметил Бивол, Чилемба из той категории бойцов, который не предпринимает атакующие действия, не «добывает победу», предпочитая много защищаться.

В беседе с «Известиями» Бивол поделился, что выйдет на ринг в Эр-Рияде под песню группы «Кино» «Группа крови». По словам боксера, эта песня больше всего способна пробудить в нем чувство уверенности перед началом поединка.

В карьере Бивола 22 победы в 22 поединках, 11 из них — нокаутом. Артур выиграл 23 боя, из которых 16 были завершены досрочно. В бое против Бивола он потерпел второе поражение в карьере.