СМИ сообщили о подготовке исламистами терактов на Рождество в Европе
Исламистская террористическая ячейка планировала нападения на церкви в Кельне, Вене и Мадриде во время проведения там рождественских служб, было произведено несколько арестов. Об этом 23 декабря сообщил написал портал Focus-online.
Отмечается, что для поиска взрывчатки в Кельнском соборе была задействована собака-ищейка. Полиция хочет убедиться, что в здании отсутствуют опасные предметы.
В свою очередь газета Bild am Sonntag со ссылкой на представителя правоохранительных органов Кельна сообщила, что из-за предупреждения об опасности для Кельнского собора местная полиция примет особые меры безопасности. При этом подробности в связи с продолжающимся расследованием афишироваться не будут.
«Даже если речь идет о кануне Нового года, в этот вечер мы примем всё во внимание, чтобы обеспечить безопасность посетителей собора в канун Рождества. По согласованию с сотрудником службы безопасности собора после вечерней мессы церковь обыскивается служебными собаками, а затем запирается. Завтра все посетители будут проверяться перед входом в собор», — отметил глава криминальной полиции Кельна Михаэль Эссер.
Ранее в этот день полиция Вены сообщила об усилении мер безопасности в общественных местах в период рождественских праздников в связи с возросшей угрозой терроризма в Европе. Отмечается, что особое внимание будет уделено наблюдению за церквями, религиозными мероприятиями, церковными службами, а также рождественскими базарами.
5 декабря еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон в Брюсселе заявила, что на территории Евросоюза (ЕС) высок риск терактов во время праздников Рождества и Нового года.