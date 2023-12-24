Украинские СМИ сообщили о митингах в Киеве с требованием демобилизации
На центральной площади Киева прошел очередной митинг родственников военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 декабря сообщило издание Klymenko Time.
«На майдане Независимости очередной митинг родственников военнослужащих ВСУ. Они требуют демобилизовать их родных», — говорится в Telegram-канале издания.
Ранее, 3 декабря, в Киеве около городской администрации прошел очередной митинг с требованием вернуть домой срочников и мобилизованных, которые находятся на фронте с начала конфликта. Родственники военнопленных также потребовали возобновить обмен пленными. Кроме того, в тот же день на Украине набрала необходимые 25 тыс. голосов петиция о мобилизации украинских депутатов и чиновников, которую после этого должен рассмотреть президент страны Владимир Зеленский.
Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.