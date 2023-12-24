Реклама
Прямой эфир
Мир
WSJ узнала о запуске атаковавшего судно близ Индии дрона из Ирана
Мир
ЦАХАЛ уничтожила ответственного за поставки оружия представителя ХАМАС
Армия
Группировка «Юг» сбила на донецком направлении 10 беспилотников ВСУ
Мир
В США указали на ошибку Японии в передаче ракет Штатам для Украины
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км над уровнем моря
Мир
Великобритания заявила о продолжении помощи Украине в 2024 году
Мир
Во Франции призвали уничтожить ЕС после нового решения фон дер Ляйен
Мир
В Чехии заплатят желающим вернуться обратно на Украину беженцам
Мир
Американский генерал обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ
Мир
Песков заявил NYT о готовности РФ к переговорам для достижения целей СВО
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –3 градусов в Москве 24 декабря
Мир
Шесть стран ЕС не поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Киева
Мир
РФ уведомила МАГАТЭ о достаточном количестве сотрудников для эксплуатации ЗАЭС
Мир
В США сообщили о попытках Байдена убедить Нетаньяху не атаковать «Хезболлу»
Происшествия
Сильный ветер в Сочи сорвал часть крыши пятиэтажного дома и повалил деревья

Украинские СМИ сообщили о митингах в Киеве с требованием демобилизации

0
Фото: ТАСС/SERGEY DOLZHENKO
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На центральной площади Киева прошел очередной митинг родственников военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 декабря сообщило издание Klymenko Time.

«На майдане Независимости очередной митинг родственников военнослужащих ВСУ. Они требуют демобилизовать их родных», — говорится в Telegram-канале издания.

Меняют пол: к чему приведет мобилизация женщин на Украине
Будущих солдат ловят в барах, санаториях и спортзалах

Ранее, 3 декабря, в Киеве около городской администрации прошел очередной митинг с требованием вернуть домой срочников и мобилизованных, которые находятся на фронте с начала конфликта. Родственники военнопленных также потребовали возобновить обмен пленными. Кроме того, в тот же день на Украине набрала необходимые 25 тыс. голосов петиция о мобилизации украинских депутатов и чиновников, которую после этого должен рассмотреть президент страны Владимир Зеленский.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023