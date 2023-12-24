Синоптики спрогнозировали снег и до –3 градусов в Москве 24 декабря
Облачно, осадки в виде небольшого снега, местами умеренного, сильная гололедица и до –3 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 24 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –3…–1 градус. Ночью ожидается до –5.
В Московской области прогнозируют –5…0 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –8 градусов.
Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 3–11 м/c.
Атмосферное давление составит 726–731 мм рт. ст.
Ранее, 23 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что атмосферное давление в Москве понизилось до экстремальных значений. По его словам, пониженные показатели атмосферного давления будут держаться в течение всей предновогодней недели в столице — в среднем отклонение от нормы составит 15–20 мм рт. ст.
В этот же день Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в столице ожидается «очень мягкая зима», температура воздуха составит –5 градусов с осадками в виде снега и мокрого снега.