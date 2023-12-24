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Синоптики спрогнозировали снег и до –3 градусов в Москве 24 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно, осадки в виде небольшого снега, местами умеренного, сильная гололедица и до –3 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 24 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –3…–1 градус. Ночью ожидается до –5.

В Московской области прогнозируют –5…0 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –8 градусов.

Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 3–11 м/c.

Атмосферное давление составит 726–731 мм рт. ст.

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Ранее, 23 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что атмосферное давление в Москве понизилось до экстремальных значений. По его словам, пониженные показатели атмосферного давления будут держаться в течение всей предновогодней недели в столице — в среднем отклонение от нормы составит 15–20 мм рт. ст.

В этот же день Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в столице ожидается «очень мягкая зима», температура воздуха составит –5 градусов с осадками в виде снега и мокрого снега.

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