Армия Израиля нанесла удары по командному центру «Хезболла» в Ливане

Израильские военные нанесли удары по военному командному центру шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Ранее сегодня было зафиксировано несколько запусков ракет из Ливана по различным районам северного Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по местам, откуда велся огонь. Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному командному центру террористической организации «Хезболла», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Также артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по ряду районов Ливана.

Как указали израильские военные, в результате обстрелов со стороны Ливана осколочные ранения получил один военнослужащий.

Ранее, 20 декабря, система противовоздушной обороны (ПВО) ЦАХАЛ перехватила шесть ракет, выпущенных из Ливана. После чего был нанесен ответный удар по военному объекту шиитского движения «Хезболла» на ливанской территории.

9 декабря глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению ливанского движения «Хезболла» от своей границы на севере страны. Он отметил, что власти готовы обсудить эту проблему с представителями движения путем совместных переговоров, однако указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

Израильские ВВС 4 декабря нанесли удары по пусковым установкам и объектам инфраструктуры «Хезболлы». Помимо этого в ответ на запуск ракет из Ливана в сторону района Зарит на севере еврейского государства израильские военные нанесли удары по источникам огня для устранения угрозы.

2 декабря Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны «Хезболлы» может привести к уничтожению Ливана. Премьер-министр отметил, что Израиль продолжает противодействовать «Хезболле» на севере — уничтожать террористические отряды, оттеснять их дальше от границы, ликвидировать боеприпасы.

ЦАХАЛ 12 ноября заявила об уничтожении с начала военных действий в секторе Газа более 60 членов «Хезболлы». Выступая на брифинге, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус отметил, что ЦАХАЛ тщательно анализирует деятельность движения.

До этого, 7 октября, палестинское движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.