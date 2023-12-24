Реклама
Прямой эфир
Мир
WSJ узнала о запуске атаковавшего судно близ Индии дрона из Ирана
Мир
ЦАХАЛ уничтожила ответственного за поставки оружия представителя ХАМАС
Армия
Группировка «Юг» сбила на донецком направлении 10 беспилотников ВСУ
Мир
В США указали на ошибку Японии в передаче ракет Штатам для Украины
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км над уровнем моря
Мир
Великобритания заявила о продолжении помощи Украине в 2024 году
Мир
Во Франции призвали уничтожить ЕС после нового решения фон дер Ляйен
Мир
В Чехии заплатят желающим вернуться обратно на Украину беженцам
Мир
Американский генерал обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ
Мир
Песков заявил NYT о готовности РФ к переговорам для достижения целей СВО
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –3 градусов в Москве 24 декабря
Мир
Шесть стран ЕС не поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Киева
Мир
РФ уведомила МАГАТЭ о достаточном количестве сотрудников для эксплуатации ЗАЭС
Мир
В США сообщили о попытках Байдена убедить Нетаньяху не атаковать «Хезболлу»
Происшествия
Сильный ветер в Сочи сорвал часть крыши пятиэтажного дома и повалил деревья
Сюжет:

Армия Израиля нанесла удары по командному центру «Хезболла» в Ливане

0
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израильские военные нанесли удары по военному командному центру шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Ранее сегодня было зафиксировано несколько запусков ракет из Ливана по различным районам северного Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по местам, откуда велся огонь. Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному командному центру террористической организации «Хезболла», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Также артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по ряду районов Ливана.

Как указали израильские военные, в результате обстрелов со стороны Ливана осколочные ранения получил один военнослужащий.

Всему свое бремя: грозит ли Израилю война на два фронта
И станет ли наземная операция красной линией для боевиков «Хезболлы»

Ранее, 20 декабря, система противовоздушной обороны (ПВО) ЦАХАЛ перехватила шесть ракет, выпущенных из Ливана. После чего был нанесен ответный удар по военному объекту шиитского движения «Хезболла» на ливанской территории.

9 декабря глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению ливанского движения «Хезболла» от своей границы на севере страны. Он отметил, что власти готовы обсудить эту проблему с представителями движения путем совместных переговоров, однако указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

Израильские ВВС 4 декабря нанесли удары по пусковым установкам и объектам инфраструктуры «Хезболлы». Помимо этого в ответ на запуск ракет из Ливана в сторону района Зарит на севере еврейского государства израильские военные нанесли удары по источникам огня для устранения угрозы.

2 декабря Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны «Хезболлы» может привести к уничтожению Ливана. Премьер-министр отметил, что Израиль продолжает противодействовать «Хезболле» на севере — уничтожать террористические отряды, оттеснять их дальше от границы, ликвидировать боеприпасы.

ЦАХАЛ 12 ноября заявила об уничтожении с начала военных действий в секторе Газа более 60 членов «Хезболлы». Выступая на брифинге, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус отметил, что ЦАХАЛ тщательно анализирует деятельность движения.

До этого, 7 октября, палестинское движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023