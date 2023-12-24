Друг участника ДТП на МКАД рассказал об обстоятельствах инцидента

Друг участника ДТП, произошедшего на МКАД в Москве, где загорелся автомобиль, рассказал «Известиям» об обстоятельствах аварии.

Молодой человек по имени Александр сообщил, что авария началась с того, что автомобиль его друга Toyota занесло на дороге при перестроении. Затем он «задел по касательной «Газель», а потом вот этот джип», который загорелся. Хоть удар и не был сильным, но этого хватило, чтобы внедорожник перебросило на полосу встречного движения.

«А он [друг] потом врезался в эту же «Газель», которую сначала зацепил, когда занесло», — заявил Александр.

По его словам, в настоящее время устанавливаются причины аварии. Он также сказал, что необходимо выяснить, почему именно занесло машину его друга. Александр предположил, что она могла произойти из-за автомобильной резины или из-за неровной колеи.

«Они всегда там ездили, я даже не знаю, из-за чего это могло произойти так. Может быть, там резина какая-то шипованная или, не знаю, протектора мало, я не знаю, что там», — сказал мужчина.

Он уточнил, что одного из погибших, находившегося в джипе, пытались спасти сразу после ДТП.

«Одного пытались вытащить из машины, но не смогли, горело сильно, наполовину только вынули его. Но был без сознания уже, когда вытаскивали», — сказал друг участника ДТП.

Он добавил, что об этом рассказал водитель «Газели» и что неизвестно, кого пытались вытащить из джипа, мужчину или женщину. Также мужчина уверен, что его друг не виноват в смертельной аварии.

«Оформляют документы, как, что, экспертизы, сейчас их повезут на анализы. Всё будут смотреть, «поднимать» уже камеры, ранее где, чего. Я знаю, что скорость у него [у друга] была допустимая и он абсолютно трезвый, потому что это такая правильная молодежь, они ничего не пьют, не употребляют. Это я точно знаю, в этом я уверен», — заключил друг участника ДТП.

Ранее столичный дептранс публиковал кадры с моментом аварии. На них видно, как после столкновения трех автомобилей, один из них оказывается на встречной полосе и загорается. Позднее источник «Известий» сообщил, что в результате произошедшего ДТП на МКАД погибли два человека.