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Минобороны РФ сообщило о новых подвигах российских военных в зоне СВО

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Фото: РИА Новости
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Министерство обороны РФ 24 декабря рассказало о новых героических подвигах и поступках военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

Как отметили в военном ведомстве, группа российских военнослужащих, в составе которой действовал сержант Михаил Французов, выполняла задачи по проведению разведывательно-поисковых действий в лесистой местности на одном из тактически значимых направлений. В ходе разведки было выявлено выдвижение штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке бронетехники для атаки на опорный пункт ВС РФ.

Командир принял решение организовать засаду. Грамотно распределив секторы ведения огня, группа неожиданно атаковала украинских боевиков. В ходе боя Французов получил контузию. Несмотря на это грамотно сменил огневую позицию и точным огнем уничтожил трех боевиков ВСУ, занявших выгодную огневую позицию на фланге боевого порядка российских бойцов, и продолжил вести бой.

Атакующая группа ВСУ, потеряв в ходе боя боевую машину пехоты и до отделения личного состава, спешно отступила. Благодаря самоотверженности и мужеству Французова, российские бойцы нанесли потери в живой силе и технике противнику и сорвали атаку на опорный пункт.

Также в Минобороны выделили заслуги лейтенанта Дениса Силукова, взвод под руководством которого занимал оборону на одном из направлений наступления ВСУ. Противник предпринимал неоднократные попытки штурма позиций российских сил. Для организации грамотной обороны Силуков организовал постоянное ведение разведки позиций ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Противник силами нескольких штурмовых групп в очередной раз перешел в атаку. Благодаря своевременному обнаружению выдвижения украинских боевиков с позиций, личный состав под руководством Силукова занял заранее подготовленные и хорошо замаскированные позиции. Артиллерия противника вела интенсивный обстрел позиций российских войск, но благодаря оборудованным позициям обстрел не достиг результата.

Украинские боевики вышли на рубеж атаки. По команде Силукова российские бойцы открыли огонь по штурмовым группам противника. Благодаря слаженной работе и грамотному расположению огневых средств ВСУ понес значительные потери в живой силе, так и не добравшись до позиций российских войск.

Благодаря грамотному планированию оборонительных действий, ведению непрерывной разведки подразделением под руководством Силукова были отражены все попытки противника прорвать рубежи обороны российских войск, нанесены значительные потери врагу и созданы благоприятные условия для перехода в наступление российских войск.

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Ранее, 23 декабря, Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили 11 украинских атак. В общей сложности ВСУ на этом направлении потеряли до 200 военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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